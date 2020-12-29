Почти 90 добровольцев старше 60 лет получили вторую дозу вакцины "Эпиваккорона"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Около 90 добровольцев старше 60 лет, участвующих в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", получили второй компонент препарата. Об этом сообщается во вторник на официальной странице Роспотребнадзора в Instagram .

"Все 150 добровольцев старше 60 получили первую дозу вакцины "Эпиваккорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, а 89 человек - уже получили вторую", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что отчет с промежуточными результатами исследования будет подготовлен в феврале, за добровольцами будут наблюдать в течение полугода.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на добровольцах старше 60 лет на 150 добровольцах и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.