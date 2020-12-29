Летальность COVID-19 в Москве с начала эпидемии составляет от 2,23% до 3,83%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Летальность коронавирусной инфекции в Москве с начала эпидемии составляет от 2,23% до 3,83% в зависимости от методики подсчета. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,23%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - отмечается в сообщении.

В департаменте уточнили, что в ноябре летальность от COVID-19, ставшей основной или сопутствующей причиной смерти, сократилась на 11% по сравнению с предыдущим месяцем.

"В Москве введен комплекс мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Стартовала масштабная вакцинация от коронавируса для ряда отраслей городского хозяйства. Развернуты системы массового тестирования на коронавирусную инфекцию, КТ-диагностики, амбулаторного лечения и бесплатного лекарственного обеспечения; развернута достаточная госпитальная сеть для лечения коронавируса в условиях стационара", - сообщается на сайте.

Кроме того, в Москве в ноябре в среднем за сутки выявляли более 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что на 43% больше по сравнению с октябрем.

"В ноябре наблюдался рост числа новых случаев коронавируса - для сравнения в октябре в среднем выявляли 4 244 новых случаев в сутки, а в ноябре - уже 6 053. В среднем в ноябре выявляли на 43% больше новых случаев чем в октябре", - говорится в сообщении.

Доля умерших с 1,7% в октябре увеличилась до 1,9% в ноябре.

При этом коронавирус оказал в ряде случаев существенное влияние на развитие других заболеваний. "1 124 человека в ноябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. Ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 188 случаях", - добавляется в материале.

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