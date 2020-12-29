В Рязани создали особо охраняемую природную территорию с аномально растущими соснами

ТАСС, 29 декабря. Новая особо охраняемая природная территория "Заколдованный лес" создана в Шилковском районе Рязанской области. Природный комплекс занимает площадь более 5 га, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"В Рязанской области создана новая особо охраняемая природная территория "Заколдованный лес". Об этом стало известно на заседании регионального правительства, которое провел губернатор [Рязанской области] Николай Любимов 29 декабря <…> Министр природопользования Александр Новиков доложил о том, что памятник природы областного значения "Заколдованный лес" занимает площадь 5,04 га и расположен на территории Шиловского района", - говорится в сообщении.

Работа по комплексному экологическому обследованию территории и присвоению ей особого статуса велась по поручению губернатора для сохранения уникального и ценного природного комплекса. "Объект, действительно, уникальный. Наша задача его сохранять. Не менее важно и активно популяризовать рязанский "Заколдованный лес" в туристических целях", - цитирует пресс-служба правительства Любимова.

Отмечается, что на территории находится участок соснового и березово-соснового леса с деревьями, стволы которых значительно искривлены, а также выявлены пять видов птиц, занесенных в Красную книгу Рязанской области. "Криволесье в Рязанской области наряду с "Кривым лесом" в Польше и "Танцующим лесом" на Куршкой косе в Калининградской области входит в тройку наиболее известных и посещаемых участков леса с аномально растущими соснами. Два других объекта уже находятся под охраной государства. Важно, что рязанский "Заколдованный лес" превосходит площади калининградского (0,5 га) и польского (1,5-1,8 га), и в этом заключается еще одна его уникальность", - приводит пресс-служба слова Новикова.