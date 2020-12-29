Паспорт вакцинированного, школьные каникулы в Москве. Главное о коронавирусе за 29 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 3 105 037 случаев заражения, из них новых — 27 002. За сутки умерли 562 человека, за весь период — 55 827.
- Привившиеся россияне с января смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг.
- Наблюдения показывают, что иммунитет после болезни держится в течение шести месяцев, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что еще в апреле вакцинировался "Спутником V".
Москва
- Всего зафиксировано 798 098 случаев заражения, из них новых — 5 641. Госпитализированы 1 865 пациентов.
- Каникулы в школах столицы продлятся до 17 января (на неделю дольше).
- С 30 декабря могут привиться москвичи с хроническими заболеваниями, сотрудники строительного комплекса и студенты старше 18 лет. Пункты вакцинации не будут работать 31 декабря и 1 января.
Мир
- Всего зафиксировано более 81,4 млн случаев заражения, умерли 1 777 549 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).