Глава Башкирии привился от коронавируса в ходе испытаний вакцины "Спутник V"

УФА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров стал добровольцем в ходе испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции во вторник.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Я считаю, что вакцина - это спасение. Я вакцинировался очень рано, когда вакцина еще проходила испытание, написал заявление и сделал это. Я боялся, что сам заболею, и управление республикой будет потеряно. Это была вакцина "Спутник", - рассказал Хабиров.

На данный момент вакцину получили порядка 5 тыс. жителей республики, всего в регионе необходимо привить около 2 млн человек, добавил он.

По данным на 29 декабря, в Башкирии заражение коронавирусом подтверждено у 18 728 человек, прирост за сутки - 166 случаев, всего с выздоровлением выписано 14 655. Количество смертей достигло 135.