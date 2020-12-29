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Глава Башкирии привился от коронавируса в ходе испытаний вакцины "Спутник V"

Радий Хабиров отметил, что в регионе нужно привить около 2 млн человек

УФА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров стал добровольцем в ходе испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции во вторник.

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"Я считаю, что вакцина - это спасение. Я вакцинировался очень рано, когда вакцина еще проходила испытание, написал заявление и сделал это. Я боялся, что сам заболею, и управление республикой будет потеряно. Это была вакцина "Спутник", - рассказал Хабиров.

На данный момент вакцину получили порядка 5 тыс. жителей республики, всего в регионе необходимо привить около 2 млн человек, добавил он.

По данным на 29 декабря, в Башкирии заражение коронавирусом подтверждено у 18 728 человек, прирост за сутки - 166 случаев, всего с выздоровлением выписано 14 655. Количество смертей достигло 135.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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