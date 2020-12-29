Для Петербурга 2020 год стал самым теплым в истории метеонаблюдений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Текущий год в Санкт-Петербурге стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Кроме того, за прошедшие 12 месяцев было установлено беспрецедентное число температурных рекордов - 20, сообщил на пресс-конференции во вторник главный синоптик города Александр Колесов.

"Годовая температура. Она самая высокая, самая экстремальная за весь ряд наших не только инструментальных наблюдений (которые ведутся с 1881 года), но и можно говорить о тех 280 годах, которые у нас имеются с 1740-х годов (ряд наблюдений есть). 8,3 [градуса] - это рекордная [среднегодовая] температура", - сказал Колесов, подводя итоги погодного года в Петербурге. До этого самым теплым считался 2015 год, когда среднегодовая температура воздуха составила 7,7 градуса.

По его словам, вклад в этот результат внесли очень теплые зима и осень. По данным представленного синоптиком графика, положительные аномалии температуры воздуха в сравнении со средней отмечались в этом году по итогам 10 месяцев, исключением стали май и июль.

"Нынешний год (ко всему тому, что он самый теплый) получился и самым богатым на перекрытие экстремумов для отдельных дней. Было перекрыто 20 экстремумов. Они только положительные, отрицательных экстремумов мы уже давно не перекрываем. В 2006 году, который тоже был очень теплым, было 19 перекрытий экстремумов", - рассказал Колесов. По пять рекордов было установлено в январе и феврале текущего года, по три - в марте и сентябре, по два - в июне и июле и по одному - в апреле и ноябре.