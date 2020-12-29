Зайцев выразил соболезнования в связи со смертью Пьера Кардена

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Французский модельер Пьер Карден внес неоценимый вклад в развитие моды и искусства, в том числе открыв миру моды Россию и Китай, отметил в беседе с ТАСС российский художник-модельер Вячеслав Зайцев.

Карден умер во вторник утром в возрасте 98 лет в госпитале в пригороде Парижа.

"Ушла эпоха, мода осиротела, не стало того, кого без преувеличения называли отцом мировой моды, выдающийся и талантливейший революционер стилей прет-а-порте. Первый из величайших творцов моды и красоты, посетивших и открывших миру Россию и Китай", - сказал Зайцев.

Он подчеркнул огромное влияние Кардена на мир моды, отметив, что он был тем, "на кого равняются все дизайнеры и модельеры мира".

Зайцев выразил сожаление в связи с тем, что из-за пандемии не может проститься с Карденом, которого назвал своим другом.