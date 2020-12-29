Архиерейский собор РПЦ пройдет в ноябре 2021 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) пройдет с 15 по 18 ноября 2021 года, говорится в опубликованных во вторник сайтом церкви журналах заседания Священного синода РПЦ.

"Постановили: провести очередной Архиерейский собор с 15 по 18 ноября 2021 года. Для подготовки Архиерейского собора провести с 26 по 28 мая 2021 года пленум Межсоборного присутствия", - говорится в сообщении.

Архиерейский собор - это орган управления РПЦ, которому, согласно ее уставу, принадлежит высшая власть в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, административных и других вопросах церковной жизни. Последний на данный момент Архиерейский собор РПЦ состоялся в Москве с 29 ноября по 2 декабря 2017 года.