Любимова возглавит оргкомитет по подготовке к 100-летию Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова возглавит оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия образования Республики Северная Осетия-Алания, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного во вторник на портале правовой информации.

Ранее оргкомитет возглавлял заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Внести в состав организационного комитета по подготовке и празднованию 100-летия образования Республики Северная Осетия-Алания следующие изменения. Включить в состав организационного комитета следующих лиц: Любимова О. Б. (министр культуры РФ), Байсултанов О. Х. (заместитель министра спорта РФ), Костюк А. А. (заместитель министра РФ - руководитель федерального дорожного агентства. Исключить из состава организационного комитета Алафинова И. С., Лазарева И. О., Новикова П. В., Трутнева Ю. П.", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в мае 2019 года подписал указ о праздновании в 2024 году 100-летия Северной Осетии. В честь юбилея в республике запланирован ряд культурных, просветительских, научных и спортивных мероприятий. К 100-летию республики планируют заложить новые парки и скверы, выпустить памятную серебряную монету, маркированные конверты, а также открыть новые туристические маршруты.