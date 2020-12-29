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Пандемия COVID-19

Первый в Петербурге инфекционный госпиталь-трансформер начал прием пациентов

В нем развернули 403 койки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Первый в Санкт-Петербурге стационар-трансформер, который при необходимости может оперативно переформатироваться в инфекционный, начал прием пациентов с коронавирусом, сообщили во вторник в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

"Начался прием пациентов в новом корпусе-трансформере госпиталя ветеранов войн. Всего для COVID-19 и пневмоний в городе развернуто 12 328 инфекционных коек для больных COVID-19 и пневмониями", - говорится в сообщении.

Здание нового корпуса рассчитано на 403 койки. После окончания пандемии на территории многофункционального лечебного корпуса будут работать пять лечебных отделений: эндокринология, кардиология, терапия, хирургия, сердечно-сосудистая хирургия. Также в корпусе расположится приемное отделение, операционный блок и отделение анестезиологии и реанимации на 19 коек.

В Петербурге выявили 234 602 случая заражения коронавирусом, это второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 140 596 человек, умерли 7 532. За последние сутки в городе выявили 3 757 случаев заражения.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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