Расходы туристов в Самарской области в 2020 году увеличились на 54%

САМАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Туристы, путешествовавшие в Самарскую область, увеличили объем расходов за девять месяцев на 54,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как сообщил на пресс-конференции руководитель регионального департамента туризма Артур Абдрашитов, это произошло за счет того, что поездки туристов стали продолжительнее.

"Наиболее важным показателем для нас является объем трат туристов - той денежной массы, которую они оставляют на территории области. За девять месяцев объем составил 7,9 млрд рублей. Это на 54,1% больше показателя 2019 года. Многие могут удивиться такому большому росту, но это связано с значительным ростом времени пребывания туристов в третьем квартале 2020 года", - отметил Абдрашитов.

Так, в течение года средняя продолжительность пребывания туристов на территории Самарской области составляла три дня и три ночи. В третьем квартале показатель вырос до пяти дней и четырех ночей, некоторые туристы из уральских регионов оставались на неделю и более.

За девять месяцев турпоток в Самарскую область увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысил 1,3 млн человек. По словам главы департамента туризма, во втором квартале во время введения ограничений из-за коронавируса падение турпотока достигало 95%. Показатель выровнялся за счет июля, августа и сентября, когда регион посещало больше всего туристов. По итогам года власти ожидают, что регион может достичь рекордной отметки турпотока в 1,5 млн человек, рост по итогам года составит не менее 4%.

В этом году кроме традиционных туристов из регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в числе самых частых посетителей оказались жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

В Самарской области туристы чаще всего посещают региональный центр, Тольятти, Сызрань, а также Бузулукский и Рачейский боры, Самарскую луку.