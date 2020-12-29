Заседание парламента Словении прервали из-за подземных толчков в Хорватии

ЛЮБЛЯНА, 29 декабря. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания Словении (нижняя палата парламента) были вынуждены экстренно прервать заседание и эвакуироваться из-за произошедшего во вторник в соседней Хорватии землетрясения магнитудой 6,3. Об этом сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на слова председателя Госсобрания Игора Зорчича.

"Надо признать, что в политике земля всегда дрожит у нас под ногами, но в какой-то момент я решил, что это уже слишком, - отметил спикер словенского парламента. - Мне также сообщили, что стена за моей спиной начала немного дрожать, и я призвал всех выйти из здания".

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник на территории Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.

По данным газеты Jutarnji list, в хорватском городе Петриня, расположенном к юго-востоку от Загреба, погиб ребенок. Как информировало издание, в Петрине, которая (наряду с городом Сисак) оказалась ближе всего к эпицентру землетрясения, много разрушений. В частности, повреждены местная больница и детский сад. В Загребе, как передает корреспондент ТАСС, раскачивались здания. Толчки ощущались также в Белграде, юго-восточных регионах Австрии, в Италии, Словакии, Словении, Чехии. Работа словенской АЭС "Кршко" была временно приостановлена.

Подземные толчки в Хорватии продолжаются с утра понедельника.