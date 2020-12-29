Каникулы в школах Москвы продлятся до 17 января

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Зимние каникулы для учащихся с 1-го по 11-й классы в школах Москвы продлили на неделю, до 17 января. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в своем блоге.

Собянин объявил о новых мерах борьбы с пандемией

Длинные каникулы и льготы для привитых.

Длинные каникулы и льготы для привитых. Собянин объявил о новых мерах борьбы с пандемией

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"Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й классы продлеваются на неделю - до 17 января 2021 г.", - написал мэр.

Учащиеся 6-11-х классов московских школ с 19 октября были переведены на дистанционную форму обучения, такой режим продлится до конца полугодия.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 798 098 случаев заражения, из них 5 641 за последние сутки. Выздоровели 615 396 человек, умерли 11 064.

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