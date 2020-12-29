В Москве расширили список имеющих возможность пройти первоочередную вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы с хроническими заболеваниями, сотрудники строительного комплекса и студенты старше 18 лет смогут сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
"Расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от COVID-19. Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. <...> Кроме того, сделать прививку от COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим", - написал мэр.
В Москве от коронавируса уже привились около 50 тыс. человек, а 70 тыс. записались на вакцинацию.
"Огромное количество уже прошли вакцинацию и чувствуют все себя нормально. У нас на сегодняшний день привито где-то около 50 тысяч человек, 70 тысяч записались", - сказал он.
Собянин добавил, что в Москве существует двойной запас прививочных пунктов. При росте желающих сделать прививку они будут увеличиваться. Отмечается, что пункты вакцинации будут работать в новогодние праздники, кроме 31 декабря и 1 января.
"Длинные выходные - это хорошая возможность сделать прививку, чтобы уверенно чувствовать себя в новом году. Прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января", - написал он.
Собянин призвал горожан не откладывать вакцинацию от коронавируса, а также быть максимально осторожными в предстоящие новогодние праздники, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье близких.
Ранее мэр выразил надежду, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей столицы. Прививка от коронавируса доступна работникам образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудникам центров госуслуг, социальных служб, работникам транспорта, энергетики, промышленности, сотрудникам СМИ, а также людям старше 60 лет. Собянин также сообщил в своем блоге 29 декабря, что запись на вакцинацию теперь доступна студентам старше 18 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.
Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса. По словам мэра, после вакцинации жители столицы смогут вернуться к жизни без ограничений.
Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря, за период до 17 декабря были вакцинированы около 15 тыс. человек. Запись на нее организована в электронном виде. Это можно сделать на портале mos.ru. Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.
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