В Москве расширили список имеющих возможность пройти первоочередную вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы с хроническими заболеваниями, сотрудники строительного комплекса и студенты старше 18 лет смогут сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге .

Длинные каникулы и льготы для привитых. Собянин объявил о новых мерах борьбы с пандемией

"Расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от COVID-19. Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. <...> Кроме того, сделать прививку от COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим", - написал мэр.

В Москве от коронавируса уже привились около 50 тыс. человек, а 70 тыс. записались на вакцинацию.

"Огромное количество уже прошли вакцинацию и чувствуют все себя нормально. У нас на сегодняшний день привито где-то около 50 тысяч человек, 70 тысяч записались", - сказал он.

Собянин добавил, что в Москве существует двойной запас прививочных пунктов. При росте желающих сделать прививку они будут увеличиваться. Отмечается, что пункты вакцинации будут работать в новогодние праздники, кроме 31 декабря и 1 января.

"Длинные выходные - это хорошая возможность сделать прививку, чтобы уверенно чувствовать себя в новом году. Прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января", - написал он.

Собянин призвал горожан не откладывать вакцинацию от коронавируса, а также быть максимально осторожными в предстоящие новогодние праздники, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье близких.