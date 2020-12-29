Собянин считает, что новогодние праздники помогут замедлить распространение ковида

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новогодние праздники помогут замедлить распространение коронавирусной инфекции в Москве, а продление каникул в школах до 17 января - стабилизировать ситуацию, сообщил во вторник в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Длинные каникулы и льготы для привитых. Собянин объявил о новых мерах борьбы с пандемией

"В декабре эпидемиологическая ситуация вновь ощутимо ухудшилась. Количество госпитализаций растет уже три недели подряд и в некоторые дни вплотную приближается к 2 тыс. человек ежедневно. Это, конечно, вселяет большую тревогу. В то же время впереди новогодние праздники, которые объективно помогут замедлить распространение инфекции", - написал он.

Мэр отметил, что школьные каникулы, которые продлены до 17 января, позволят стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией на более низком уровне. "А значит, в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений", - добавил Собянин.

Ранее мэр сообщал, что московские власти надеются на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, но пока этого не происходит. По его словам, в столице значительно выросло количество вновь выявленных заразившихся за сутки, а также число ежедневно госпитализируемых.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 798 098 случаев заражения, из них 5 641 за последние сутки. Выздоровели 615 396 человек, умерли 11 064.

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