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Новый год и Рождество - 2021

Песков рассказал, что проведет праздники с семьей

При этом пресс-секретарь президента не исключил, что придется заниматься и рабочими вопросами

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что намерен на новогодних праздниках провести время с детьми, хотя не исключил, что придется заниматься и рабочими вопросами.

"Планы  - отпраздновать Новый год с семьей. Если потребуется, чуть-чуть поработать. Провести с детьми время", - сказал представитель Кремля в интервью для программы "Итоги года с Сергеем Шнуровым" на телеканале RTVI.

Песков при этом подчеркнул, что у его супруги, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки, Новый год - "это самое рабочее время". "Традиционно с 20-х чисел декабря до конца январских праздников у нее самая страда, такая круглосуточная пахота", - сказал пресс-секретарь президента. В связи с этим Песков не исключил, что у него получится "взять какое-то количество дней" для отдыха уже после праздников.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичНовый год и Рождество - 2021
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