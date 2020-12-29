Песков: прямая линия с Путиным востребована, хотя многое можно было бы решить и на местах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Формат прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным востребован, хотя многие поднимающиеся там вопросы можно было бы решить и на уровне местных властей. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для программы "Итоги года с Сергеем Шнуровым" на телеканале RTVI.

Отвечая на вопрос о причинах совмещения в 2020 году большой пресс-конференции главы государства с элементами прямой линии, Песков напомнил, что в начале лета традиционную прямую линию "пришлось пропустить".

Представитель Кремля подчеркнул, что этот формат "очень востребован" и нужен, в том числе для самого президента, "потому что он получает огромный срез материалов с информацией" непосредственно от граждан, а не от ведомств. В не меньшей степени этот формат востребован людьми, продолжил Песков.

"Они пишут президенту обо всем. Они, к сожалению, пишут президенту очень часто даже о том, что не должно касаться президента, что должно касаться управы района", - сказал пресс-секретарь президента и добавил: "Но тем не менее у нас так устроено".

17 декабря президент провел большую пресс-конференцию. За почти 4,5 часа он ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в колл-центр от граждан, как это обычно бывает во время прямых линий.