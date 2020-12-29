Пункты для тестирования и вакцинации от COVID-19 в Петербурге будут работать в праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге продолжат работу на новогодних каникулах, как и пункты сдачи тестов на коронавирус, сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Практически все поликлиники будут работать через день. Пункты, в которых можно сдать тест на коронавирус, и пункты вакцинации будут работать ежедневно, кроме 1 и 7 января", - сообщили в пресс-службе по итогам первого заседания оперативного штаба по организации работы учреждений здравоохранения в новогодние праздники.

Ранее сообщалось, что в Петербурге работают 70 пунктов вакцинации. Всего, по данным пресс-службы, в Петербург поступило 15 100 доз вакцины от коронавируса. Кроме того, комитет по здравоохранению направил письмо в районные администрации о необходимости организовать вакцинацию лицам старше 60 лет, в первую очередь страдающим сахарным диабетом, а также хронической обструктивной болезнью легких и ишемической болезнью сердца.

"Период январских праздников в силу отсутствия большого количества посетителей наиболее безопасен для вакцинирования людей старше 60 лет с диагнозом сахарный диабет. Записаться на вакцинацию можно в районной поликлинике", - отметили в пресс-службе.

По последним данным, в Петербурге выявили 234 602 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 140 596 человек, умерли 7 532. За последние сутки в городе выявили 3 757 случаев заражения.