Роскомнадзор составит протоколы в отношении СМИ-иноагентов за нарушение маркировки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор составит протоколы в отношении СМИ-иноагентов за нарушение правил маркировки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Несмотря на требования российского законодательства, иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента, продолжают на данный момент распространять свои материалы без соответствующей маркировки, что является прямым нарушением закона, - сказано в сообщении. - В этой связи управлением Роскомнадзора по ЦФО вызваны представители СМИ-иноагентов, в отношении которых будут составлены протоколы об административных правонарушениях".

Соответствующей статьей предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на должностных лиц в размере 50 тыс. рублей; на юридических лиц - 500 тыс. рублей.

По закону, материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Норма появилась в российском законодательстве в ответ на аналогичные требования, предъявляемые иностранными государствами к деятельности российских СМИ за рубежом.

При этом, сказали в Роскомнадзоре, российские СМИ, работающие за рубежом, выполняют все существующие нормы местного законодательства, применяемые к иностранным агентам, хотя и не согласны с некоторыми его положениями.