Собянин: привитые от COVID-19 должны получить возможность вернуться к обычной жизни

МОСКВА, 29 декабря./ТАСС/. Мэр Москвы Сергея Собянин считает, что горожане, которые прошли вакцинацию от коронавируса, должны получить возможность постепенность возвращаться к привычной жизни. Об этом он написал во вторник в своем личном блоге .

Собянин объявил о новых мерах борьбы с пандемией

Длинные каникулы и льготы для привитых.

Длинные каникулы и льготы для привитых. Собянин объявил о новых мерах борьбы с пандемией

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"Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни", - написал мэр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей столицы.

Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса. Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря.

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