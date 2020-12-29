Собянин: Москва находится на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией

Длинные каникулы и льготы для привитых. Собянин объявил о новых мерах борьбы с пандемией

"Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости [коронавирусом]. Таких значений не было за весь период", - сказал он во вторник в интервью Первому каналу.

Как считает Собянин, Москва справилась с вызовами пандемии, как ни один мегаполис мира. "Мы после весеннего пика были более готовы к осенним значениям", - добавил он.

В Москве около 130 тыс. человек с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении. "В настоящее время одномоментно находятся на амбулаторном и стационарном лечении около 130 тыс. человек", - сказал он.

Собянин добавил, что для лечения пациентов с заболеванием, которое повлек коронавирус нового типа, в Москве были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные современным оборудованием, заготовлены запасы средств индивидуальной защиты и препаратов. "Сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно. Сложно, напряженно, но стабильно", - заверил мэр.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 798 098 случаев заражения, из них 5 641 - за последние сутки. Выздоровели 615 396 человек, умерли 11 064.

В новость были внесены изменения (19:09 мск) - добавлены подробности по тексту.