{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Длинные каникулы и льготы для привитых. Собянин объявил о новых мерах борьбы с пандемией

Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни, заявил мэр Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Москвичи, прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны получить возможность вернуться к обычной жизни, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин, объявляя о новых решениях в связи с эпидемией.

ТАСС собрал ключевые решения городских властей.

Вакцинация групп риска

С 30 декабря вакцинация откроется для москвичей, которые из-за хронических заболеваний обязаны соблюдать домашний режим, а также студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Возможность привиться для пожилых жителей столицы открыта с 28 декабря.

На эту тему
Началась вакцинация от COVID-19. Как сделать прививку?

Ранее право этих категорий горожан на льготный проезд в столичном транспорте было ограничено из-за пандемии, однако прививка освободит их от ограничений. "Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни, - написал мэр в своем блоге. - В качестве первого шага москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины".

Кроме того, с 30 декабря смогут привиться работники строительной сферы.

Пункты вакцинации будут работать в новогодние праздники ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.

Длинные каникулы

Каникулы в школах и колледжах Москвы продлятся на неделю дольше обычного - не до 11, а до 17 января. Негосударственным образовательным учреждениям рекомендовано поступить так же.

"Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость ковидом на более низком уровне, чем сейчас, - объяснил Собянин. - А значит, в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений".

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
Умер Пьер Карден
Последний документальный фильм с участием Кардена покажут в Москве в феврале
Модельер умер 29 декабря на 99 году жизни
Читать полностью