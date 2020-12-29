Длинные каникулы и льготы для привитых. Собянин объявил о новых мерах борьбы с пандемией

С 30 декабря вакцинация откроется для москвичей, которые из-за хронических заболеваний обязаны соблюдать домашний режим, а также студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Возможность привиться для пожилых жителей столицы открыта с 28 декабря.

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Москвичи, прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны получить возможность вернуться к обычной жизни, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин, объявляя о новых решениях в связи с эпидемией.

Ранее право этих категорий горожан на льготный проезд в столичном транспорте было ограничено из-за пандемии, однако прививка освободит их от ограничений. "Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни, - написал мэр в своем блоге. - В качестве первого шага москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины".

Кроме того, с 30 декабря смогут привиться работники строительной сферы.

Пункты вакцинации будут работать в новогодние праздники ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.

Длинные каникулы

Каникулы в школах и колледжах Москвы продлятся на неделю дольше обычного - не до 11, а до 17 января. Негосударственным образовательным учреждениям рекомендовано поступить так же.

"Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость ковидом на более низком уровне, чем сейчас, - объяснил Собянин. - А значит, в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений".