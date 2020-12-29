{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хуснуллин: Путин умеет "тихо, спокойно, но очень жестко" указать на ошибки подчиненных

Вице-премьер отметил, что периодически общается с президентом, выступает с докладами на совещаниях и напрямую звонит по важным и срочным вопросам

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не ругает подчиненных, а умеет спокойно, но при этом жестко сказать им о допущенных ошибках. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе прямого эфира в Instagram.

"Он [Путин] не ругает, он говорит очень спокойно, но очень жестко, после этого и ругать не надо. Он умеет сказать тихо, спокойно, но очень жестко. Потом сразу сон пропадает. Но, к счастью, это бывает не так часто", - сказал Хуснуллин.

Также вице-премьер отметил, что периодически общается с президентом, выступает с докладами на совещаниях и напрямую звонит по важным и срочным вопросам. "Он всегда, кстати, отвечает, спасибо ему", - добавил Хуснуллин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
Умер Пьер Карден
Последний документальный фильм с участием Кардена покажут в Москве в феврале
Модельер умер 29 декабря на 99 году жизни
Читать полностью