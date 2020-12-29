В ОАЭ зафиксировали несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса зафиксировано на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявил во вторник официальный представитель правительства ОАЭ Омар Абдель Рахман аль-Хаммади.

Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

"На территории ОАЭ подтверждено всего несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса. Диагноз подтвержден у граждан, прибывших в ОАЭ из других государств", - цитирует аль-Хаммади эмиратское информационное агентство WAM. По его словам, власти страны продолжают тщательно следить за ситуацией.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. Около 50 государств, включая Россию, объявили, что временно прекратят пассажирское авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением нового штамма.

По последним данным, обнародованным Минздравом ОАЭ, за весь период с начала пандемии в стране выявлено в общей сложности 204 369 случаев заражения коронавирусом, 181 400 пациентов выздоровели, зафиксировано 662 летальных исхода.