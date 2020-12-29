Синод РПЦ лишил сана епископа Череповецкого Флавиана "в связи с духовным падением"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) лишил сана епископа Флавиана (Митрофанова), ранее освобожденного от руководства Череповецкой епархией и запрещенного в служении. Заседание синода состоялось во вторник.

"Священный синод рассмотрел неопровержимые факты, свидетельствующие о глубоком нравственном падении епископа Флавиана. В связи с изложенным синод определил выразить глубокую скорбь в связи с нравственным и духовным падением епископа Флавиана (Митрофанова) и признать его виновным в действиях, несовместимых с пребыванием в священном сане. На основании правил святых Апостол 25 и 42 принято решение извергнуть его из священного сана. Данное решение вступило в законную силу незамедлительно", - говорится в сообщении.

Ранее в интервью "Радио Свобода" запрещенный в служении епископ заявил, что в 2018 году передавал деньги патриарху Антиохийскому Иоанну X за поддержку канонической Украинской православной церкви.