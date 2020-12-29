В Петербурге создан неснижаемый двухнедельный запас медикаментов для лечения COVID-19

"Все медицинские организации сообщили, что создан неснижаемый запас необходимых лекарственных препаратов, дезинфекционных средств и тест-систем для диагностики COVID-19 не менее чем на две недели. Заключены договоры на поставку кислорода", - говорится в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Все медицинские учреждения Санкт-Петербурга, задействованные для лечения пациентов с COVID-19, обеспечены неснижаемым запасом лекарств как минимум на две недели, сообщила пресс-служба городской администрации.

Медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и пневмониями с 1 по 10 января 2021 года будут оказывать 16 городских учреждений здравоохранения и семь федеральных. Мощность коечного фонда составляет 12 328 коек, из них для больных COVID-19 - 11 131 койка. До конца 2020 года дополнительно будут готовы к приему больных 50 коек 442-го военного клинического госпиталя Минобороны РФ.

Поликлиники также обеспечены всем необходимым на период каникул, отметили в пресс-службе. Из бюджета города были выделены 321 млн рублей на приобретение лекарств для лечения больных COVID-19 на дому, 38,5 млн рублей - на приобретение 75 автомобилей для районных поликлиник, 76,5 млн рублей - на аренду автомобилей для участковых врачей.

"На 30 декабря заключены все контракты на поставку в поликлиники лекарств, купленных за счет средств федерального бюджета, препараты уже поступают. На средства, выделенные из бюджета Санкт-Петербурга, контракты заключаются, поставки лекарств начнутся с 11 января. Районные поликлиники обеспечены лекарственными средствами в необходимых объемах до 15 января", - говорится в сообщении пресс-службы.