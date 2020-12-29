Последний документальный фильм с участием Кардена покажут в Москве в феврале

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Документальный фильм "Дом Кардена" с участием французского модельера Пьера Кардена, который умер во вторник утром в возрасте 98 лет в госпитале в пригороде Парижа, покажут в Москве 25 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба кинокомпании "Пионер".

"25 февраля 2021 года в память о легендарном модельере кинокомпания "Пионер" выпустит в прокат последний фильм с его участием, премьера которого состоялась на Венецианском фестивале. Документальный фильм исследует портрет иконы моды, стоящего за этим известнейшим брендом", - говорится в сообщении.

Фильм получил название "Дом Кардена", он рассказывает о жизненном и творческом путях модельера. "Великий модельер предоставил режиссерам эксклюзивный доступ к его архивам и внутрь своей империи, а также дал несколько интервью на закате собственной карьеры", - отмечается в сообщении. Режиссерами выступили П. Дэвид Эберсоул и Тодд Хьюз.

Пьер Карден родился в 1922 году в Италии, но вскоре его семья перебралась во Францию. Карьеру он начал в 14 лет простым учеником в ателье. Модельер многократно посещал Россию, в 1991 году состоялось большое дефиле его дома моды на Красной площади в Москве. В 2014 году он стал кавалером российского ордена Дружбы.