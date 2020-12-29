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ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море

Мурманские власти выделили 15,5 млн рублей для помощи родным рыбаков затонувшей "Онеги"

Семьи погибших получат по 1 млн рублей, а пострадавшие - по 500 тыс. рублей

МУРМАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области направили из резервного фонда правительства 15,5 млн рублей для оказания помощи родственникам рыбаков с затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега". Об этом во вторник сообщает министерство информационной политики региона по итогам встречи губернатора Андрея Чибиса с родственниками рыбаков.

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"Из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 15,5 млн рублей на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате катастрофы "Онеги" из числа жителей Заполярья. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие - по 500 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на встречу с губернатором пришли 36 человек - родственники, жены, близкие друзья рыбаков, ставших жертвами трагедии у берегов Новой Земли. У них была возможность обсудить с представителями следственных и надзорных органов формальные вопросы, в том числе процедуру признания их потерпевшими.

Кроме главы региона в разговоре с родственниками рыбаков "Онеги" приняли участие руководитель компании-судовладельца - председатель рыболовецкого колхоза им. М. И. Калинина Андрей Заика, начальник ГУ МЧС по Мурманской области Руслан Назаров, капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов, а также сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.

"Глава компании-судовладельца подробно пояснил, в каких местах находились и чем были заняты моряки в момент катастрофы. По его словам, команда в это время выбирала трал. Еще раз было подтверждено, что судно при выходе на промысел находилось в исправном состоянии", - отмечается в сообщении.

По информации правительства региона, сейчас траулер "Онега" лежит на глубине около 120 м. В район затопления судна выдвинулся морской спасательный буксир "Микула" с глубоководным роботом и подготовленными водолазами на борту. Расчетное время прибытия на место - 13:00 30 декабря. Исследование затонувшей "Онеги" будет произведено, как только позволят погодные условия.

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