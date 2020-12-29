Мурманского министра экологии отстранили от должности по обращению прокуратуры

МУРМАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Министр экологии и природных ресурсов Мурманской области Анна Багрова отстранена от должности в связи с обращением прокуратуры и проведением служебной проверки по факту срыва реализации национального проекта "Экология" в регионе. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства Мурманской области.

"Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом было дано поручение о проведении служебной проверки в отношении министра природных ресурсов Анны Багровой в целях проверки информации, изложенной в письме прокуратуры Мурманской области от 17.12.2020. На время проведения служебной проверки Анна Багрова отстранена от занимаемой должности с сохранением на этот период денежного содержания", - сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что обращение от и.о. прокурора Мурманской области о фактах ненадлежащего исполнения региональными органами государственной власти полномочий при реализации национального проекта "Экология" поступило в адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Уточняется, что Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура неоднократно выносила в адрес министра природных ресурсов Мурманской области предписания об устранении нарушений, однако никаких мер министром принято не было. Более того, до вмешательства прокуратуры Анна Багрова в должности министра не провела никакой работы для получения объективной информации о ходе реализации нацпроекта "Экология" и законности действия подрядчика.

Одно из нарушений, отметили в правительстве, касалось непредставления сведений о границах затопления и подтопления территорий, прилегающих к рекам Варзуга, Роста, Кола, это привело к прямому неисполнению поручений президента РФ Владимира Путина, но при этом денежные средства из регионального бюджета в рамках государственного контракта на выполнение данных работ были потрачены. В рамках нацпроекта "Экология" также был заключен контракт на рекультивацию птицефабрики "Снежная". В ходе выездной проверки природоохранная прокуратура выявила нарушения подрядчиком экологического законодательства и несвоевременное выполнение работ по контракту.

Анна Багрова была назначена министром экологии и природных ресурсов Мурманской области в октябре 2019 года. Ранее она занимала должность заместителя руководителя комитета по тарифному регулированию Мурманской области - начальника административно-правового отдела. Багрова является финалистом конкурса "Лидеры Севера".