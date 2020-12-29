{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Он оскорбил протоиерея Александра Агейкина, умершего от последствий коронавируса
Андрей Кураев Павел Смертин/ТАСС
Описание
Андрей Кураев
© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Епархиальный суд Московской городской епархии принял решение лишить сана протодиакона Андрея Кураева за оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина в блоге. Об этом сообщает во вторник епархиальный сайт.

"Епархиальный церковный суд г. Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана. Суд имел суждение о том, что 21 апреля 2020 года заштатный клирик опубликовал в своем "Живом журнале" оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина. Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола", - написано в сообщении.

Церковный суд состоялся заочно ввиду четырехкратного отказа Кураева прибыть на заседания, только один из которых суд признал обоснованным уважительной причиной - состоянием здоровья протодиакона. Его решение может быть обжаловано до того, как его утвердит правящий архиерей Москвы - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 29 апреля он запретил Кураева в служении с формулировкой, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. Епархиальный суд, согласно сообщению сайта, констатировал, что Кураев "не изменил характера своей деятельности после увещеваний <...> еще в 2015 году".

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В Великобритании выявили рекордные 51,3 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За последние семь дней число регистрируемых в стране случаев выросло на 23% по сравнению с предыдущим семидневным периодом
Читать полностью