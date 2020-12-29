Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Епархиальный суд Московской городской епархии принял решение лишить сана протодиакона Андрея Кураева за оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина в блоге. Об этом сообщает во вторник епархиальный сайт.

"Епархиальный церковный суд г. Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана. Суд имел суждение о том, что 21 апреля 2020 года заштатный клирик опубликовал в своем "Живом журнале" оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина. Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола", - написано в сообщении.

Церковный суд состоялся заочно ввиду четырехкратного отказа Кураева прибыть на заседания, только один из которых суд признал обоснованным уважительной причиной - состоянием здоровья протодиакона. Его решение может быть обжаловано до того, как его утвердит правящий архиерей Москвы - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 29 апреля он запретил Кураева в служении с формулировкой, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. Епархиальный суд, согласно сообщению сайта, констатировал, что Кураев "не изменил характера своей деятельности после увещеваний <...> еще в 2015 году".