В Петербурге начнут вакцинацию населения возраста 60+ с начала января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет начнется с начала января, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

"Вакцинация среди лиц старше 60 лет начнется с начала следующего года, записаться на нее можно в районной поликлинике по месту жительства", - сказала собеседница агентства.

В межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса сообщили, что городской комитет по здравоохранению направил письмо в райадминистрации о необходимости организовать в первую очередь вакцинацию лиц старше 60 лет, страдающих сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и ишемической болезнью сердца. "Эти группы пациентов подвержены наибольшему риску развития осложнений в случае заражения COVID-19 и нуждаются в иммунной защите от инфекции в первую очередь", - пояснили в совете.

Сейчас в Петербурге работает 70 пунктов вакцинации. В праздники они продолжат работу - кроме 1 и 7 января. Всего, по данным пресс-службы, в Петербург поступило 15 100 доз вакцины.

В Петербурге выявлено 234 602 случая заражения коронавирусом, это второе место среди регионов после Москвы. Выздоровели 140 596 человек, умерли 7 532. За последние сутки в городе выявили 3 757 случаев заражения.