Правительство Латвии вводит комендантский час на новогоднюю ночь

РИГА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Латвии приняло решение ввести комендантский час с 22:00 до 05:00 в новогоднюю ночь из-за распространения коронавируса. Об этом Государственная канцелярия республики сообщила агентству LETA во вторник.

По ее информации, все жители Латвии должны будут находиться по месту жительства с 22:00 до 5:00 в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января. Как ожидается, официально это решение будет утверждено правительством 30 декабря.

Помимо этого, режим чрезвычайного положения, введенный в Латвии в связи с пандемией, будет продлен до 7 февраля. Соответствующее решение принято во вторник на совместном заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению. "Правительство решило продлить режим чрезвычайного положения до 7 февраля", - сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш. По его словам, 30 декабря состоится еще одно заседание кабинета и Совета по кризисному управлению, на котором будут уточнены новые ограничительные меры.

О ситуации с коронавирусом в стране

Как заявил по вторник представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Латвии Георг Мурашев, заболеваемость COVID-19 в республике остается высокой. По-прежнему растет доля положительных тестов, которая составила в среднем 10,6% на прошлой неделе и 9,1% неделей ранее.

По его словам, на прошлой неделе увеличилось количество латвийцев, которые заразились дома или в тесном контакте с членами семьи. Высокая заболеваемость наблюдается также в медучреждениях и центрах социальной помощи. В свою очередь число жителей, которые могут определить, где они заразились, сокращается - если неделю назад источник заражения был идентифицирован в 62,4% случаев, то на прошлой неделе только в 37,8% случаев. А число госпитализированных пациентов на прошлой неделе увеличилось на 6,4% по сравнению с неделей ранее, в среднем оно составляет 114 человек в день.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта, а с 13 марта до 9 июня в республике действовал режим чрезвычайного положения. Решением правительства с 9 ноября до 6 декабря в стране также был введен режим чрезвычайного положения, затем его продлили до 11 января. Кроме того, 10 декабря власти страны объявили чрезвычайную ситуацию в системе здравоохранения в связи с ростом числа госпитализированных пациентов с коронавирусом - на лечении в больницах страны сейчас находятся 1 048 человек с инфекцией. С 21 декабря в Латвии также вступили в силу более строгие ограничения для сдерживания распространения вируса, которые будут действовать до 11 января и распространяются на собрания, торговлю и оказание услуг, а также затрагивают сферы образования, спорта и культуры.