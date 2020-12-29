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Пандемия COVID-19

Камале Харрис ввели первую дозу вакцины от коронавируса

Избранному вице-президенту США ввели препарат, разработанный компанией Moderna

ТАСС, 29 декабря. Избранному вице-президенту США Камале Харрис во вторник в присутствии прессы ввели первую дозу вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna. Трансляцию из медицинского центра в Вашингтоне вела в YouTube телекомпания PBS.

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Политик поблагодарила медицинский персонал за работу и призвала всех делать прививки. "Я доверяю ученым, которые создали и одобрили вакцины. Когда придет ваша очередь, делайте прививки. Речь идет о спасении вашей жизни, жизней членов вашей семьи и членов общества", - отметила Харрис после вакцинации.

Избранному президенту США Джозефу Байдену 21 декабря ввели первую из двух доз вакцины от нового коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Этой же вакциной привились действующий вице-президент США Майкл Пенс и его супруга Карен Пенс, начальник военно-медицинской службы вице-адмирал Джером Адамс, а также спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и ряд других законодателей.

Действующий президент США Дональд Трамп 13 декабря заявил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса.

Теги
СШАПандемия COVID-19Харрис, Камала
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