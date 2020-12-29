Что известно об арестованном экс-схимонахе, который полгода удерживал монастырь на Урале

Суд 29 декабря арестовал отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), который около полугода удерживал Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса РФ.
ТАСС собрал ключевые факты о произошедшем.
Что произошло
Сергий (в миру Николай Романов), один из основателей монастыря, получил известность своим отрицанием пандемии и призывами посещать храмы в нарушение противоэпидемических мер. Еще весной он был отстранен от проповедей, а затем и запрещен в служении. В середине июня из-за конфликта с ним обитель покинули настоятельница монастыря Варвара (Крыгина) и часть монахинь.
Романов, несмотря на приказ церковных властей, отказался покинуть монастырь. Церковный суд 3 июля лишил его сана, а 10 сентября отлучил от церкви. Патриарх Кирилл утвердил это решение 19 октября.
В ночь на 29 декабря Романова задержали в монастыре. По данным источника ТАСС, причиной стала публикация видео, на котором бывший схимонах призывает своих сторонников "умереть за Россию".
Романов был доставлен в Москву. Басманный суд отправил его под стражу на два месяца.
Что вменяется Романову
По словам адвоката бывшего схимонаха Светланы Герасимовой, Романову предъявлены обвинения по ст. 110.1 УК РФ ("Склонение к совершению самоубийства"), а также ст. 148 и 330 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Самоуправство").
Еще в октябре стало известно о возбуждении из-за событий в обители дел по ст. 148 и 330. Тогда Романов проходил по ним свидетелем.
В начале октября было возбуждено дело по факту истязания детей в монастыре в период с 2004 по 2019 год. Связано ли оно с деятельностью Сергия, неизвестно.
Что говорит епархия
Екатеринбургская епархия считает Романова раскольником, а его сторонников - соучастниками в расколе. Все таинства, которые совершались Сергием после запрещения в служении, по мнению церковных властей, не каноничны и кощунственны.
При этом епархия заявляла о стремлении мирно разрешить конфликт и о надежде на покаяние Романова и его сторонников, в случае которого возможно их возвращение "в лоно церкви".
Бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл говорил, что Романов ради получения сана скрыл факт судимости - до прихода в церковь он провел в колонии 13 лет за ограбление и убийство школьного учителя.
Что говорят власти
Николай Цуканов, до начала ноября занимавший пост полпреда президента в Уральском федеральном округе, летом называл конфликт внутрицерковным и считал, что ситуация не требует вмешательства властей и правоохранительных органов, если не будут выявлены какие-либо нарушения закона.
Аналогичную позицию занимало правительство Свердловской области, отмечая, что земля под монастырем находится в безвозмездном пользовании епархии.
Региональные власти не планируют вмешиваться в ситуацию после задержания Романова, заявил ТАСС вице-губернатор области Сергей Бидонько.