Что известно об арестованном экс-схимонахе, который полгода удерживал монастырь на Урале

Сергий (в миру Николай Романов), один из основателей монастыря, получил известность своим отрицанием пандемии и призывами посещать храмы в нарушение противоэпидемических мер. Еще весной он был отстранен от проповедей, а затем и запрещен в служении. В середине июня из-за конфликта с ним обитель покинули настоятельница монастыря Варвара (Крыгина) и часть монахинь.

Романов, несмотря на приказ церковных властей, отказался покинуть монастырь. Церковный суд 3 июля лишил его сана, а 10 сентября отлучил от церкви. Патриарх Кирилл утвердил это решение 19 октября.

В ночь на 29 декабря Романова задержали в монастыре. По данным источника ТАСС, причиной стала публикация видео, на котором бывший схимонах призывает своих сторонников "умереть за Россию".

Романов был доставлен в Москву. Басманный суд отправил его под стражу на два месяца.