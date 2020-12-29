Школьные аттестаты промаркируют QR-кодами

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Школьные аттестаты начнут маркировать QR-кодами, следует из опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации приказа Минпросвещения РФ.

Приказ утверждает образцы и описания аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложения к ним. "Белое поле в форме квадрата размером 20 х 20 мм, предназначенное для нанесения в нем машиночитаемой маркировки: двумерного матричного штрихового кода (QR-код), представляющего черно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости", - говорится в приказе.

Ранее сообщалось, что данная мера позволит усилить защиту от подделок аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним.