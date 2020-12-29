Режим самоизоляции для жителей Рязанской области старше 65 лет продлили по 18 января

ТАСС, 29 декабря. Режим самоизоляции для пожилых граждан продлен в Рязанской области по 18 января. Об этом ТАСС во вторник сообщили в оперативном штабе региона по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен по 18 января 2021 года", - уточнили в оперштабе.

Ранее власти продлили режим самоизоляции по 4 января 2021 года.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов еще в ноябре сообщил жителям региона об отмене новогодних елок и корпоративов и необходимости неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в части запрета массовых мероприятий. В регионе также обязательна самоизоляция для граждан старше 65 лет, соблюдение масочного режима в местах массового пребывания людей, соблюдение социальной дистанции.

По данным оперативного штаба региона, за последние сутки в Рязанской области выявлено 143 случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 878 пациентов с ковидом, вылечились 16 332 пациента, отмечено 152 смертельных случая.