В кабмине в целом поддержали введение наказания для НКО-иноагентов за участие в выборах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний законопроект об административной ответственности для некоммерческих организаций-иноагентов за препятствование, поддержку кандидатов на выборах и за иное участие в избирательном процессе. Текст отзыва есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предусмотрено дополнение Кодекса РФ об административных правонарушениях новым составом административного правонарушения, предусматривающим ответственность за осуществление НКО-иноагентом деятельности, "которая способствует либо препятствует выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также за участие таких организаций в иных формах в избирательных кампаниях, кампаниях референдума". Автором инициативы выступил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В кабмине отметили, что запрет на осуществление указанной деятельности некоммерческой организацией-иноагентом установлен законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

"Вместе с тем в целях создания надлежащих правовых условий для установления административной ответственности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, требуется внесение соответствующих изменений в федеральный закон "О некоммерческих организациях", - сказали в комиссии.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний", - говорится в проекте отзыва.