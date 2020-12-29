Путин подписал закон о возрождении в России системы вытрезвителей

В чем суть и зачем это нужно?

Платные вытрезвители. В чем суть и зачем это нужно?

Он предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Правом определять общие правила организации их деятельности наделяется правительство РФ.

Также Путин подписал сопутствующий закон, наделяющий полицейских полномочиями доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители. Поправки вносятся в закон "О полиции", который ранее предусматривал право сотрудников правопорядка отвозить утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться нетрезвых граждан исключительно в медицинские организации.

Зачем вернули вытрезвители?

Как отмечалось в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, ежегодно алкогольное опьянение становится причиной гибели более 50 тыс. граждан, в основном в трудоспособном возрасте, в том числе от переохлаждения на улицах умирает 8-10 тыс. человек. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 года по 2018 год возросло на 34,9% (в 2017 году - 352 062, в 2018 году - 326 269).

Председатель профильного думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко отмечал, что стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1,5 тыс. рублей за ночь. При этом точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ.

В 2011 году вытрезвители были выведены из системы МВД для передачи на баланс Минздрава, однако это так и не было сделано. По данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной обстановке в стране. В ряде субъектов РФ уже существуют специализированные муниципальные и региональные учреждения по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться.