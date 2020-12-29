Число заместителей министра просвещения сократят до шести

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Число заместителей министра просвещения России сократят с семи до шести, которых может иметь глава ведомства, количество департаментов - с 13 до 11, следует из постановления правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

"Разрешить Министерству просвещения РФ иметь шесть заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря - заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 11 департаментов по основным направлениям деятельности министерства", - говорится в документе.

Ранее Минпросвещения РФ разрешалось иметь до семи заместителей министра и до 13 департаментов.

Кроме того, сокращается количество департаментов в Минобрнауки с 25 до 22 и ликвидируются три территориальных органа в Новосибирске, Екатеринбурге и Владивостоке. Министерству по-прежнему разрешено иметь девять замминистра науки и высшего образования.

В середине ноября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года и завершить ее в течение трех месяцев - до 1 апреля.