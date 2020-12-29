Власти Карелии разрешили театрам и музеям работать со 2 января

ТАСС, 29 декабря. Власти Республики Карелия, где во вторник общее число заразившихся коронавирусом превысило 27 тыс., разрешили театрам, музеям и выставочным залам возобновить работу со 2 января. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы смягчаем некоторые ограничительные меры. Театры, концертные, выставочные залы и музеи откроются уже со 2 января. Кинотеатры с 29 декабря могут продолжить работу в обычном режиме и принимать посетителей все праздники. Конечно, ограничения по количеству посетителей сохраняются, так же, как и остальные требования санэпидбезопасности", - написал глава республики.

Он также добавил, что ситуация с распространением коронавируса в республике стабилизировалась. "Например, за минувший понедельник в республиканской инфекционной больнице было зарегистрировано 38 обращений, для сравнения - неделю назад их было 75. А в понедельники конца ноября и начала декабря количество обращений превышало 100. Получил много обращений по поводу работы кинотеатров, концертных и выставочных залов, театров и музеев республики в праздничные дни. Понимаю, что для многих жителей Карелии предстоящие выходные - это возможность разнообразить досуг", - отметил Парфенчиков.

Он напомнил, что 31 декабря, в период наибольшего ажиотажа, жителям республики старше 65 лет рекомендуется не посещать торговые центры и магазины. "Убедительно прошу представителей старшего поколения сделать все необходимые покупки 30 декабря. Либо воспользоваться услугами торговых точек на открытом воздухе - на них ограничение не распространяется. При этом граждане других возрастов в последний день года смогут посетить торговые центры и магазины без ограничения по времени", - написал глава республики.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Карелии выявлено 27 179 тыс. случаев заражения, 20 254 человека выздоровели, 155 умерли.