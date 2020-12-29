Правительство распорядилось сократить число замруководителя Росимущества

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство распорядилось сократить количество заместителей руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) с девяти до восьми человек. Об этом говорится в распоряжении правительства.

"Разрешить Федеральному агентству по управлению государственным имуществом иметь 8 заместителей руководителя", - говорится в тексте распоряжения.

Также согласно распоряжению, количество управлений в структуре центрального аппарата Росимущества должно быть сокращено с 19 до 17.