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В кабмине сочли преждевременным повышение штрафов за неявку в военкомат

Речь идет об инициативе, направленной как на усиление административной ответственности для уклонистов, так и на дополнение Кодекса об административных правонарушениях поводом к возбуждению дел в виде факта неявки гражданина на постановку на воинский учет и призыв на военную службу

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности сочла преждевременным предложение группы депутатов Госдумы о повышении штрафов за неявку в военкомат. Текст отзыва на соответствующий законопроект есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет об инициативе, направленной как на усиление административной ответственности для уклонистов, так и на дополнение Кодекса об административных правонарушениях поводом к возбуждению дел в виде факта неявки гражданина на постановку на воинский учет и призыв на военную службу. Также предлагается установить возможность проведения административного расследования при производстве по таким делам.

Авторы проекта отзыва указывают на то, что штрафы за уклонение от явки в военкомат были увеличены после принятия соответствующего закона весной этого года. "С учетом непродолжительного действия соответствующих санкций (с 5 мая 2020 года) дополнительное повышение ответственности за административные правонарушения в области воинского учета представляется преждевременным", - говорится в тексте.

В документе также высказаны претензии к другим частям законопроекта. В частности, составители рекомендуют учесть, что "воинский учет граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе ФСБ России, осуществляется указанным органом". В целом законопроект был поддержан, но при условии его доработки.

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