Новую краевую больницу на Камчатке введут в 2023 году

ТАСС, 29 декабря. Строительство новой краевой больницы начинается на Камчатке. Как сообщил губернатор Владимир Солодов, она будет введена в 2023 году.

"Мы в эти дни начинаем строительство камчатской краевой больницы. Я хочу поблагодарить правительство РФ, Михаила Владимировича Мишустина за принятие этого решения. Деньги уже в бюджете, и мы понимаем, что в 2023 году камчатская краевая больница будет введена", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки на Камчатку в августе 2020 года назвал разгильдяйством то, что объект до сих пор не завершен, и поставил строительство на особый контроль. По результатам поездки Мишустин поручил профинансировать строительство на 8,4 млрд рублей (в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минздраву РФ, в объеме 1 млрд рублей, Минвостокразвития РФ - 1,5 млрд рублей, иных источников средств федерального бюджета - 4,4 млрд рублей и бюджета Камчатского края - 1,5 млрд рублей).

Ранее о необходимости поддержать строительство новой краевой больницы на Камчатке заявил президент России Владимир Путин. Новый комплекс, который уже спроектирован, должен представлять собой современный медицинский кластер, который будет включать и лечебно-диагностический, и палатный корпус, оказывать все основные направления медицинской помощи.

Действующая камчатская краевая больница им. Лукашевского, как сообщалось ранее, располагается в девяти зданиях, построенных в 1950-1970 годах, не отвечающих современным строительным нормам, техническим и медицинским стандартам. Износ зданий достигает 80%, при этом больница размещена на площадке, имеющей сейсмическую оценку в 10 баллов.