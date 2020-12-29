В Росгвардии 31 декабря будет выходным

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов объявил 31 декабря в ведомстве выходным днем. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росгвардии.

"Решением директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова 31 декабря 2020 года в войсках национальной гвардии РФ объявили выходным днем. Рабочий день перенесен на 16 января 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее все регионы страны решили сделать 31 декабря выходным днем для служащих, рекомендовав прочим работодателям принять аналогичные решения. Кроме того, выходным 31 декабря, как и 30-е, будет для Вооруженных сил РФ.