Путин подписал закон об электронном обжаловании штрафов с дорожных камер

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность электронного обжалования вынесенных без составления протоколов штрафов за правонарушения, выявленные при помощи фото- или видеокамер. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее в законодательстве не был закреплен специальный порядок обжалования таких постановлений, в связи с чем необоснованно привлеченные к административной ответственности были вынуждены тратить время и средства для восстановления своих прав.

Теперь Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется нормой, согласно которой жалоба на постановление о правонарушении, зафиксированном камерами, может быть также подана в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Жалоба должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, ключ которой выдается при обращении за получением госуслуг в электронной форме через портал госуслуг, либо посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда. Направление жалобы непосредственно в суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда принять ее в таком виде.

Копия решения по жалобе на постановление может быть направлена через портал госуслуг в течение трех дней со дня вынесения указанного решения.

Положения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.