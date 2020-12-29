Во Франции 2020 год признали самым теплым и за всю историю метеонаблюдений

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Уходящий 2020 год признан во Франции самым теплым за 120 лет метеонаблюдений, которые ведутся в стране. Об этом сообщила во вторник национальная метеорологическая служба Meteo-France.

По данным синоптиков, средняя температура во Франции в этом году составила 14 градусов по Цельсию. До этого самым теплым годом в стране был 2018-й. Тогда средняя годовая температура составила 13,9 градуса по Цельсию.

"Этот год был отмечен чередой "жарких" месяцев, - подчеркнули в Meteo-France. - В начале года в стране был зафиксирован самый жаркий в истории февраль, в конце июля, а затем в августе во Франции были отмечены аномально жаркие дни". Также, по словам метеорологов, непривычно теплым был ноябрь.

Как отмечают эксперты, обнародованные Meteo-France данные стали еще одним подтверждением глобального потепления. "Более 120 лет во Франции проводятся метеорологические наблюдения, и девять из десяти самых жарких лет относятся именно к 21 веку", - подчеркивают специалисты.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что уходящий год может войти в тройку самых теплых в истории наблюдений за погодой и климатом. С января по октябрь температура была в среднем на 1,2 градуса Цельсия выше базового уровня 1850-1900 годов.