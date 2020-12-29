На Кипре ввели запрет на поход в гости

НИКОСИЯ, 29 декабря. /ТАСС/. Рост темпов распространения нового коронавируса вынудил власти Кипра немедленно ввести на острове, начиная с вечера во вторник, серию новых ограничений в рамках борьбы с пандемией, включая запрет на поход в гости. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Республики Кипр.

"В связи с плохой эпидемиологической обстановкой, которая наблюдалась на Кипре в последнее время, и в целях ограничения распространения вируса в обществе, вводится запрет на присутствие людей в жилых домах, помимо тех, кто в них постоянно проживает, с 18:00 (19:00 мск) сегодняшнего дня, 29 декабря 2020 года, до 10 января 2021 года", - сказано в этом заявлении.

При этом Минздрав сделал два исключения: пребывание непостоянных жителей в домах и квартирах легализуется при условии, если оно совершается "с целью опеки над несовершеннолетними и инвалидами" на тот период времени, когда родителям или постоянным опекунам необходимо находиться на рабочих местах вне дома, а также "для оказания помощи лицам, не способным к самообслуживанию". В последнем случае имеется в виду доставка лекарств, продуктов питания и обеспечение непосредственного ухода, но при условии непродолжительного пребывания в чужом жилище и обязательного соблюдения всех необходимых мер личной гигиены, чтобы не допустить заражения опекаемых.

Единственным днем в период до 10 января, когда этот режим будет ослаблен, станет предновогодний день 31 декабря, когда в доме, помимо хозяев, смогут присутствовать представители еще одной семьи, но лишь при условии, что общее количество людей в жилище не превысит 10.

Также введены запреты на проведение любых массовых мероприятий и возможность собираться в общественных местах, в том числе на площадях, в парках и пикниковых зонах, на пляжах и т.д. группам людей численностью более двух человек, но без учета несовершеннолетних детей, сопровождаемых родителями. Предприятия госсектора с 30 декабря переходят на удаленный режим работы за исключением сотрудников, отвечающих за обеспечение безопасности и разрешение чрезвычайных ситуаций. Частным компаниям рекомендовано, по возможности, также переводить сотрудников на удаленный режим.

Объявляя об этих мерах, кипрский Минздрав не стал прибегать к употреблению таких терминов, как "карантин" или "локдаун", но фактически введенные ограничения таковыми и являются, за исключением сохранения за гражданами свободы передвижения по острову вне рамок комендантского часа, который и так уже действует в стране с 11 декабря в период с девяти часов вечера до пяти утра.