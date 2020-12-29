Священноначалие РПЦ надеется на покаяние Кураева

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Священноначалие Русской православной церкви надеется на покаяние протодиакона Андрея Кураева, сказал ТАСС во вторник заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Что касается решения святейшего патриарха, то, конечно, ему надлежит принять решение: утвердить или не утвердить решение суда. И, конечно, любой христианин надеется в первую очередь на покаяние своего собрата. Ни у одного человека, принадлежащего к христианской церкви, нет желания, чтобы собрата жизнь "додавила". В первую очередь мы надеемся на покаяние. Мы будем рады, если протодиакон Андрей Кураев проявит желание покаяться, понять свои не просто ошибки, но и прегрешения", - сказал епископ Савва.

Епископ Савва отметил, что решение епархиального суда Москвы было принято по целому ряду причин, а высказанное протодиаконом оскорбление в адрес умершего протоиерея Александра Агейкина - только одно из них. При этом обжалование решения, по словам епископа, предусмотрено положением о церковном суде. "Высший общецерковный суд, который заседает один-два раза в году, в основном рассматривает апелляционной жалобы священников на решения епархиальных судов. Таких дел ежегодно от четырех до восьми условно", - рассказал архиерей.

Ранее епархиальный суд Московской городской епархии принял решение лишить сана протодиакона Андрея Кураева за оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина в блоге, а также за "признаки хулы на церковь" в ряде его заявлений. Об этом во вторник сообщил епархиальный сайт. Епархиальный суд, согласно сообщению, констатировал также, что Кураев "не изменил характера своей деятельности после увещеваний еще в 2015 году".