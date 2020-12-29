Путин подписал закон о выплатах по больничным в размере не меньше МРОТ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство, гарантирующие выплаты по больничным в размере не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Их инициаторами стали парламентарии-единороссы во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком и руководителем фракции в Госдуме Сергеем Неверовым.

Как заявлял Турчак на заседании верхней палаты парламента, "платить больничный не ниже МРОТ теперь будут бессрочно". "Эта мера действовала до конца года в целях поддержки людей во время пандемии. Она защищает доходы работников, имеющих небольшой стаж или заработную плату", - пояснял он.

Подписанный закон также устанавливает механизм выплат социальных пособий напрямую из Фонда социального страхования, а не работодателями. "Это гарантирует людям получение всех положенных выплат в срок и в полном объеме вне зависимости от финансового положения работодателя", - указывал Турчак.