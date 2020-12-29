Жаров считает, что к концу 2021 года 5% аудитории телевидения уйдет в интернет

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Около 5% телевизионной аудитории перейдет на интернет-платформы к концу 2021 года. Такое мнение выразил глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

"В конце 2021 года мы с вами потеряем порядка 5% аудитории. Она переместится в интернет", - сказал он.

По его мнению, владельцам телеканалов необходимо развивать собственные интернет-платформы и новые форматы, подходящие как для телевидения, так и для сети.

Ранее в "Газпром-медиа" ТАСС сообщили о закрытии сделки по покупке видеохостинга Rutube. По словам Жарова, холдинг уже год работает над модернизацией платформы и намерен ее сделать такой уже удобной площадкой для размещения видеоконтента, как американская платформа YouTube.